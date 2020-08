La vie de Rachel Carson, pionnière de l'écologie, retracée en bande dessinée

< >

Photographie : Seen: Rachel Carson, couverture de Rii Abrego, BOOM! Studios

Publiée dans la collection « Seen: True Stories of Marginalized Trailblazers », la bande dessinée consacrée à Rachel Carson y trouvera toute sa place. « Seen » se concentre en effet sur l'œuvre de femmes mises de côté par les récits historiques ou par la société en général. Dans le domaine de la protection de l'environnement et des humanités environnementales, le nom de Rachel Carson est ainsi appelé à devenir plus populaire.L'autrice de Printemps silencieux, publié en 1962 et disponible en français aux éditions Wildproject dans une traduction de Jean-François Gravrand révisée par Baptiste Lanaspeze, a littéralement donné sa vie pour sa cause. Printemps silencieux, dénonciation des effets des pesticides sur la nature, conduira à l'interdiction du DDT aux États-Unis.Décédée en 1964 à l'âge de 56 ans des suites d'un cancer du sein, Rachel Carson pourrait en effet avoir développé la maladie suite à une exposition aux produits chimiques qu'elle dénonçait avec virulence. Et ses efforts pour lutter contre l'industrie agrochimique lui valurent de nombreuses attaques, dont certaines qui remettaient bien sûr en question sa crédibilité, en tant que femme dans un monde dominé par les hommes.La bande dessinée racontant l'histoire de Carson sera écrite par Birdie Willis, dessinée par Rii Abrego, avec Kieron Quigley aux couleurs.Seen: Rachel Carson sera disponible en mars 2021 aux États-Unis.via The Beat