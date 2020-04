Le 11 juin, l'Esther de Riad Sattouf racontera ses 14 ans

Au printemps dernier Canal + proposait une adaptation animée du best-seller de Riad Sattouf. Un an plus tard la chaîne poursuit sa collaboration avec le dessinateur en adaptant Histoire de mes 11 ans le deuxième tome des aventures d’Esther. Rendez-vous le 25 mai à 20 h 55 pour le premier épisode, en clair sur la chaine Canal +.









Co-réalisée par Riad Sattouf et Mathias Varin, la série sera constituée de 52 épisodes de 2 minutes chacun à l’exception de 3 épisodes longs de 4 minutes. Ils seront diffusés en clair du lundi au vendredi au rythme d’un épisode par jour à partir du 25 mai. Les abonnés pourront, quant à eux, retrouver directement l’intégralité de la série sur myCanal.



Publié par Allary Éditions, Histoire de mes 10 ans, premier tome des aventures d’Esther avait déjà fait l’objet d’une adaptation l’année dernière, et Riad Sattouf ne compte pas s’arrêter là : « les Cahiers d’Esther sont inspirés par de vraies histoires que me raconte une véritable jeune fille que je connais. Le projet est de faire un livre par an de ce qu’elle me raconte, de ses 10 ans jusqu’à ses 18 ans. L’idée était donc de transposer exactement la même chose en série animée ! »



Les Cahiers d’Esther de Riad Sattouf sur Canal



Travail d’adaptation



Produite par Les compagnons du cinéma, société de production de Riad Sattouf, Michel Hazanavicius et Florence Gastaud, et Folimage, la série nous raconte les aventures extraordinairement ordinaires d’Esther, 11 ans, collégienne et future éditrice. Riad Sattouf s’est attaché à rendre les histoires de son héroïne particulièrement réalistes, notamment à travers le vocabulaire employé par ses personnages.



Ce travail s’est poursuivi dans le processus d’adaptation avec le choix de prendre des comédiens de l’âge d’Esther et de ses amis. « Il est ainsi arrivé plusieurs fois que je change des dialogues lors des séances d’enregistrement : les jeunes acteurs me faisaient comprendre qu’ils n’employaient pas telle ou telle expression... Il y a eu une vraie collaboration au niveau des choix de vocabulaire. »



Le story board et l’animation ont été réalisés dans des studios à Valence et la production de la série a pu se poursuivre malgré le confinement afin de proposer le produit final en temps et en heure. Pour les fans de la BD pas d’inquiétude, Riad Sattouf a tenu à produire la série la plus proche possible de l’œuvre originale : « L’idée du projet étant vraiment de suivre quasiment au mot près les histoires de la BD. Cela incluait de citer des marques, des vrais artistes, des vrais politiques, etc., mais aussi de dire des gros mots, de faire parler les enfants d’une manière peut-être différente d’habituellement ».

Pour tuer le temps, réinventez les planches de Riad Sattouf

L’empire d’Esther



Le 11 juin 2020 sortira en librairie Histoire de mes 14 ans, cinquième tome des aventures d’Esther. On y retrouve la collégienne qui a grandi. Désormais en 4e, elle porte sur son entourage un regard encore plus acéré et drôle qu’auparavant. La deuxième saison de la série animée vient donc, quelques semaines avant la sortie de l’album, compléter l’œuvre de Riad Sattouf, devenue un véritable phénomène éditorial.









Débutée en 2014, l’histoire d’Ester s’est d’abord fait connaître dans les pages de l’Obs où Sattouf dessine chaque semaine le quotidien de son héroïne. Les planches correspondant à une année scolaire ont ensuite été réunies en album. Aujourd’hui on estime à 650 000 le nombre d’exemplaires vendus des quatre premiers tomes. De quoi donner envie de continuer jusqu’à l’Histoire de mes 50 ans au moins.