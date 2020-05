Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro : visitez le musée Ghibli depuis chez vous

En raison de la crise sanitaire, le musée Ghibli situé dans la banlieue de Tokyo a fermé ses portes depuis le 25 février dernier. Si aucune date de réouverture n’a pour le moment été annoncée, l’établissement dédié au célèbre studio d’animation japonaise a décidé de proposer des visites virtuelles afin d’entretenir le lien avec son public.





Ghibli museum, Tai-Hua Lu CC BY SA 2.0



Avis aux amateurs, il est désormais possible de déambuler dans le musée Ghilbli depuis chez soi. Véritable temple de l’animation, l’institution a en effet ouvert sa chaine YouTube afin de dévoiler un peu plus l’univers du musée. Chaque semaine elle propose ainsi de découvrir une de ces salles à travers une courte vidéo.



Pour le moment, quatre vidéos ont été mises en ligne. La première présente le hall d’entrée et son impressionnante fresque murale sur laquelle apparaissent différents personnages emblématiques du studio comme Totoro, Nausicaä ou encore Kiki la petite sorcière sur son balai.