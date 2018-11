Le classique d'Harper Lee, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, en BD

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur d'Harper Lee, publié en 1960 et devenu un des classiques de la littérature américaine, puis du cinéma avec son adaptation en film par Robert Mulligan, avec Gregory Peck, en 1962, est devenu une bande dessinée, signée par Fred Fordham. Grasset en publie la version française ce 7 novembre, d'après la traduction d'Isabelle Stoïanov, relue et actualisée par Isabelle Hausser.







Unique livre de l'auteure, durant plus de 50 ans, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est un récit incontournable au sein de la littérature américaine, qui explore les relations entre les Blancs et les Afro-Américains, dans l'Amérique ségregationniste des années 1930. Ce classique a été suivi par Va et poste une sentinelle (traduction de Pierre Demarty, Grasset, 2015).



Pour l'adaptation au format roman graphique, Fred Fordham (Nightfall, The Adventures of John Blake, avec Philip Pulman) a exploré les lieux emblématiques de la vie d'Harper Lee, qui avait basé Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur sur certains éléments autobiographiques.





Le résumé de l'éditeur pour Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur :



Livre culte dans le monde entier, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur raconte l’histoire d’Atticus Finch, jeune avocat, qui élève seul ses deux enfants Jem et Scout. Lorsqu’il est commis d’office pour la défense d’un homme noir accusé d’avoir violé une femme blanche, la vie de la petite famille bascule. Nous sommes dans les années 1930, dans une petite ville de l’Alabama et certaines vérités peuvent être dangereuses à démontrer...





Fred Fordham, Harper Lee - traduit par Isabelle Stoïanov et Isabelle Hausser - Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur - Grasset - 20 €