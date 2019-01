Le créateur de Deadpool révèle Major X, qui rendra visite aux X-Men

X marks the spot on this unused X-Men cover from 1992. #XMen #MarvelComics pic.twitter.com/jxVioRj2iX — Marvel Entertainment (@Marvel) January 17, 2019



Moqué par ses contemporains et quelques collègues dans les années 1990 pour la physionomie extravagante de ses personnages, Rob Liefeld est revenu en odeur de sainteté chez Marvel après le succès de Deadpool au cinéma. Le voici donc à la tête d'une minisérie de comics, autour d'un personnage inédit, le Major X. Sorte de croisement entre Deadpool et Cable, ce dernier voyage dans le temps et croisera les X-Men.La série devrait réunir plusieurs personnages connus, si l'on en croit la couverture du premier numéro, signée par Liefeld lui-même. Outre Cable et Deadpool, on reconnait en effet Storm, le Fauve et, bien sûr, Wolverine. « Le Major X introduit un nouveau personnage qui va, à coup sûr, tout bouleverser dans le X-World. Il est originaire d'une autre dimension, appelée “X-istence” — une sorte de Shangri-La mutant, un havre où les mutants ont pu vivre dans la paix et l'harmonie », indique Liefeld.Bien sûr, cette situation idyllique ne dure finalement pas, et le Major X se voit contraint de voyager dans le temps et les dimensions...L'idée à l'origine du personnage semble remonter à 1992, alors que Liefeld était au faite de sa gloire, d'après les images diffusées par Marvel sur Twitter. À moins que ces indices ne soient que la trace du voyage dans le temps de Major X, qui devrait justement s'inviter au début des années 1990...En septembre 2018, Marvel avait annoncé un grand événement X-Men impliquant Rob Liefeld , et il semblerait bien que Major X y soit lié...