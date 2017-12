Le fil de l'Histoire : les grands faits de l'humanité, à portée des enfants

L’an prochain va consacrer chez Dupuis le choix d’une nouvelle collection centrée sur l’Histoire à travers les temps. Les grands faits de l’humanité, à redécouvrir en BD, de même que les moments historiques incontournables, pour mieux comprendre le monde. Quatre titres inaugurent la collection, simplement baptisée Le fil de l’Histoire.







Avec Savoia au dessin et Erre au scénario, Le fil de l’Histoire est un ensemble de récits que racontent Ariane et Nino, deux jeunes enfants – pari éditorial pour s’assurer de parler aux plus jeunes. Le tout proposé à un prix confortable pour les parents de 5,90 €. Bien.

« Ces récits didactiques, à la fois clairs et précis, s’adressent aux enfants afin qu’ils se sentent concernés par ce qui constitue aussi leur culture », explique l’éditeur. Les livres seront intégrés dans la collection Dupuis Jeunesse.

Fabrice Erre, docteur en histoire et professeur d’histoire-géographie au lycée Jean Jaurès de Montpellier, s’est ainsi associé à Sylvain Savoia pour cette collection qui revendique humour et pédagogie.



Les quatre premiers titres seront dédiés à :



Albert Einstein : Physicien, il a révolutionné la façon de comprendre l’univers par ses nouvelles théories scientifiques. Citoyen engagé, il a par ailleurs défendu les droits des peuples et des individus tout en traversant deux guerres mondiales et la montée du nazisme.



La pyramide de Kheops : Rendez-vous près de la ville du Caire, là où se dresse, depuis plus de 4 000 ans, la pyramide de Khéops. Tombeau pharaonique, septième et seule merveille du monde rescapée du temps, elle recèle encore de nombreux secrets et mystères.



Les Gaulois : Les Gaulois qui furent considérés seulement bien plus tard comme nos ancêtres. Entre conquêtes à travers l’Europe, inventions techniques et folklore antique, les Gaulois ont encore beaucoup de choses à raconter.



La guerre des tranchées : Aux côtés des « poilus », Ariane et Nino découvrent pourquoi ces soldats se sont enterrés dans des labyrinthes ainsi que les terribles dégâts provoqués par ce conflit, tant matériels que psychologiques

(à paraître février 2018) Albert Einstein – 9782800174013 ; La pyramide de Kheops – 9782800174402 ; Les Gaulois – 9782800173801 ; La guerre des tranchées – 9782800174419 – 5,90 € le titre