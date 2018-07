Le jeu vidéo Diablo devient une série de comics

Tandis que les amateurs attendent avec impatience l'annonce d'un jeu vidéo Diablo IV qui poursuivrait enfin la franchise bloquée au troisième volet depuis 2012, Blizzard Entertainment, éditeur du jeu, a révélé qu'une mini-série de quatre comics serait prochainement publiée pour les aider à supporter l'attente...

Depuis plusieurs années, la franchise Diablo s'est prolongée dans une variété de romans, signés par Richard A. Knaak, Robert B. Marks ou encore Nate Kenyon, et quelques comics, dont Tales of Sanctuary de Phil Amara, Dave Land et Francisco Ruiz Velasco, en 2001 ou Diablo III : Sword of Justice d'Aaron Williams et Joseph LaCroix, publié en cinq épisodes par DC Comics en 2011. Cette fois, c'est une mini-série de quatre épisodes qui s'annonce.

Écrite par Marv Wolfman (Blade, Crisis on Infinite Earths) et illustrée par Piotr Kowalski (Wolfenstein), cette mini-série suivra des zélotes, qui « découvrent les origines de l'humanité. Leur foi survivra-t-elle à ces révélations ? »

< >



Pour la publication de cette mini-série, Blizzard s'associe avec Titan Books, quand bien même l'éditeur de jeux vidéo dispose désormais de sa propre filiale d'édition, visiblement réservée aux contenus liés à une autre de ses franchises, World of Warcraft. Pour le moment, aucune date de parution n'a été communiquée.