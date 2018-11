Le manga Dr. Stone bientôt adapté en anime

Dr. Stone fera son entrée à la télévision japonaise en juillet 2019 : une annonce parue dans Shonen Jump 51 a officialisé la nouvelle, très attendue par les amateurs de deux auteurs. Inagaki, de son côté, avait fait sensation en signant Eyeshield 21, un manga sur le football américain pratiqué au lycée.

Senku Ishigami, un des personnages principaux du manga, sera doublé par l'acteur Yusuke Kobbayashi. Pour le moment, les informations sont limitées sur cette adaptation en anime.





Le résumé de l'éditeur pour Dr. Stone :

Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux : en une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre ! Des milliers d'années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku !! Ne manquez pas le premier opus du meilleur récit de survie et d'aventure S.F. de tous les temps !! Lorsque le scénariste d'Eyeshield 21 et le dessinateur de Sun-ken Rock, décident de travailler ensemble, le résultat ne peut être qu'exceptionnel. Issu du prestigieux Weekly Shônen Jump, qui a vu éclore Dragon Ball et One Piece, Dr. Stone séduit d'emblée par son propos novateur et ses enjeux colossaux. Quand le renouveau de l'espèce humaine ne tient qu'à deux garçons, quelles solutions peuvent bien s'offrir à la survie de l'humanité ?