Le parc des Studios Ghibli ouvrira en 2022

Le parc officiel des Studio Ghibli se précise. Après avoir annoncé en juin 2017 une date d’ouverture autour de 2020, on découvre désormais une date plus précise ainsi que les premières images et plans du parc à thème. De quoi tenir les fans en haleine en attendant encore quatre longues années avant de pouvoir rencontrer Totoro…

(photo d'illustration, Brian Chiu, CC, BY NC ND 2.0)





Hideaki Ohmura, gouverneur de la préfecture d’Aichi au Japon (Nagoya), a confirmé l’ouverture du parc à thème des studios Ghibli pour l’année 2022. NHK rapporte que la préfecture et le studio ont prévu de construire le parc sur le site qui a accueilli l’exposition internationale spécialisée de Aichi en 2005, à Nagakute City. Le thème de cette dernière était « La sagesse de la nature », et la future installation s’inscrit elle aussi dans cette veine. Le site qui accueillera les constructions était déjà un lieu de pèlerinage pour les fans de Mon voisin Totoro, puisqu’il abrite la maison grandeur nature de Satsuki et Mei, les deux sœurs du film. Suivant le thème récurrent de l’écologie présent dans les productions du studio, le parc traduira les merveilles de la nature dans un souci de coexistence écologique. Par ailleurs, il a été annoncé qu’aucun arbre ne serait abattu durant la construction des différentes infrastructures. Cependant, aucune information n’a filtré quant aux possibles attractions présentes dans le parc.



Les premières images révèlent cependant de nombreux bâtiments et paysages issus de nombreux films des studios d'animation. Ainsi, on pourra y découvrir des reproductions grandeur nature, telles que les tours du Château ambulant par où s’effectuerait l’entrée. Des répliques de la boutique d’antiquité de Si tu tends l’oreille et de la maison de Kiki la petite sorcière sont également annoncées. D’autres espaces en plein air seront là pour plonger les visiteurs dans les univers de Princesse Mononoké et Mon voisin Totoro.