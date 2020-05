Le plus difficile ? “Absorber deux mois de non mise en place des nouveautés” (Olivier Sulpice)

Olivier Sulpice

Chères autrices, chers auteurs,Ces mois de confinement sans précédent ont bouleversé notre quotidien, bousculé nos habitudes et modifié notre façon de travailler. Phase de doute, questions en suspens, sociabilité freinée… nous avons dû apprendre à vivre différemment, pour le bien commun.Grâce à une mise en place rapide du télétravail, nos équipes ont pu continuer à travailler sur vos albums. Et chaque service a assuré ! Que ce soit sur les suivis de projets, l’avancement de la mise en page ou en comptabilité avec le paiement en temps et en heure des droits d’auteurs. Nous nous sommes également efforcés de lever vos interrogations et vos doutes. Le bilan positif de ce confinement ?La signature d’une dizaine de projets (tous éditeurs confondus), le temps consacré à appeler et à prendre des nouvelles des gens et les beaux résultats de notre communication numérique (+ de 60 000 lectures gratuites à destination des abonnés à la newsletter, entraînant une hausse de 20 % du nombre d’adhérents, au moins 500 articles de presse et entre 15 et 20 % d’abonnés en plus sur les réseaux sociaux).Aujourd’hui le déconfinement est amorcé et nous espérons sincèrement que vous vous portez bien et que vos proches sont en bonne santé. Pendant ces deux derniers mois, les équipes Bamboo ont expérimenté ce que vous vivez tous les jours : rester à la maison pour travailler. C’était sympa, mais finalement, nous l’avouons, nous préférons retourner dans les locaux.Bien entendu, la sécurité prime avant tout. En plus des règles sanitaires classiques (lavage de mains, distanciation…), chaque salarié vient au bureau deux jours par semaine (sauf ceux qui utilisent les transports en commun). L’idée est de faire des roulements pour qu’il y ait le moins de monde possible dans un même lieu. À Mâcon, nous avons la chance d’avoir des locaux neufs et grands, ce qui permet de ne pas mettre en danger les équipes.À Paris, nous préparons le déménagement dans des bureaux plus spacieux d’ici fin mai, à deux pas de la place de la République. Les locaux regrouperont Fluide Glacial, l’équipe parisienne de Bamboo et la production audio-visuelle. Nous éviterons dans un premier temps les réunions où nous sommes trop nombreux et toute venue extérieure. Mais au-delà de ces nouvelles règles strictes, c’est agréable de revoir les gens, de les recroiser et de rééchanger.Le 11 mai symbolise aussi la réouverture des librairies et donc la reprise de notre équipe commerciale (en télétravail pour l’instant). Durant tout le mois de mai, l’objectif est d’appeler les clients, de les rassurer et de remettre les albums en place. Le plus anxiogène est le manque de visibilité. Mais grâce à notre équipe interne, nous pouvons réagir rapidement et nous adapter aux différentes contraintes qui se présenteront dans les semaines voire les mois à venir.Dès l’annonce du confinement, le programme 2020 a subi des changements importants : 25 à 30 % des titres ont été repoussés en fin d’année ou sur l’année 2021, principalement des tomes 1. L’objectif est de ne pas submerger les libraires qui devront mettre en place des mesures importantes et restrictives et, surtout, de ne pas prendre le risque que vos albums n’aient pas la chance qu’ils méritent. Aucune sortie n’est donc prévue avant le 27 mai.Ensuite, des mises en vente hebdomadaires seront réparties jusqu’à la fin de l’année. Le plus difficile sera d’absorber les deux mois de non mise en place des nouveautés, mais tout le monde aura à cœur de bien faire.Continuons plus que jamais à collaborer, à échanger et à partager ensemble. Soyez-en sûrs, nous mettrons tout en œuvre pour défendre chaque album du mieux possible. Malgré les incertitudes, nous ferons le maximum et resterons à vos côtés.Prenez soin de vous. Que votre imagination déborde et que votre envie de créer reste intacte !