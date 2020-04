Le reporter Tintin rembraye pour de nouvelles aventures

ActuaLitté CC BY SA 2.0





Après Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne sorti en 2011 sur consoles de salon et sur iPad, la société belge Moulinsart, titulaire exclusive des droits d’auteur de la franchise Tintin, s’est associée à l’éditeur de jeux vidéo français Microid pour une nouvelle aventure. Pour l’heure nous ne connaissons pas le nom du jeu, mais de nouveaux visuels et détails seront dévoilés prochainement.Ce projet vidéoludique s’annonce familial et mettra en scène notre héros, son chien Milou bien sûr ainsi que le barbu et sémantiquement inventif capitaine Haddock. On retrouvera également des personnages iconiques comme le professeur Tournesol ou les inspecteurs Dupond et Dupont.Peu d’information ont été dévoilées sur l’histoire que vont vivre nos héros, mais cette phrase du communiqué de Microid « Après avoir vogué sur les océans, voyagé à travers de nombreux continents et même exploré la Lune et les fonds marins, le plus célèbre des reporters est prêt à se relancer dans de nombreux périples » sous-entend que l’éditeur de jeu et Moulinsart prévoient une aventure originale, inspirée des albums.Créée par Hergé et publiée par Casterman, la série Tintin s’est vendue à plus de 250 millions d’exemplaires dans le monde. Chaque jeu vidéo sur le célèbre journaliste est donc un évènement, comme l’explique Stéphane Longeard, CEO au sein de Microids : « Nous sommes plus que ravis par cette coproduction ! Cette idée est loin d’être récente. Cet accord est l’aboutissement d’un processus de création et de réflexion qui a permis de dégager les grandes options qui animeront ce développement et sa mise en œuvre conjointe entre nos sociétés respectives. C’est pour nous un rêve qui devient réalité ! »Et d'ajouter : « Les Aventures de Tintin, qui ont fait voyager des millions de lecteurs de par le monde, nous offrent une opportunité unique de mettre notre talent au service d’un des plus grands créateurs du Vingtième Siècle et de son héros de papier ; nos collaborateurs sont fans du jeune reporter et vont s’en donner à cœur joie ! Nous avons hâte de nous lancer dans cette belle aventure ! »