Les archives de la caricaturiste Paige Braddock entrent à l'université

Le monde de Jane compte aujourd’hui neuf tomes, débutés en 1998 sur internet : une héroïne un peu gauche et lesbienne, servie par un trait rapide et des cases au rythme très original, encore aujourd’hui. Elle vit dans une remorque avec son colocataire, et fut la première héroïne homosexuelle revendiquée, à figurer dans un quotidien américain national – The Atlanta Journal Constitution, en 2001.Ancienne élève de l’université, Braddock a donc cédé ses archives, nouveau moment de reconnaissance de son art. En 2006, elle avait été nommée pour le prix Eisner, plus haute récompense dans le monde du comics, outre-Atlantique. Cette année, l’anthologie publiée, Love Letters to Jane’s World fut finaliste dans la catégorie roman graphique LBGTQ pour le prix Lambda Literary.En 2014, elle était d’ailleurs revenue dans l’établissement pour recevoir un prix d’excellence, saluant l’ensemble de son travail et de son succès. Une bourse a également été instaurée, portant son nom, en soutien aux étudiants diplomés de la School of Art de l’UT, accordant une attention toute particulière aux femmes artistes.Seuls trois volumes de Jane furent traduits en France.