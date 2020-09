Les Cité Obscures : La Fièvre d'Urbicande en édition couleur

L’urbatecte Eugen Robick est insatisfait. La Commission des Hautes Instances, qui gouverne Urbicande, refuse l’aménagement d’un pont qui, selon Robick, rétablirait un équilibre urbain menacé. C’est dans ce contexte qu’un étrange objet fait son apparition sur le bureau de Robick : une structure cubique évidée d’origine inconnue, faite d’un métal indestructible, qui commence à lentement croître...Publiée dans le journal (À suivre) en 1983, La Fièvre d’Urbicande était au départ conçue pour paraître en couleur. Plus de 35 ans après sa première publication, l’un des épisodes majeurs des Cités Obscures est donc colorisé.C’est le graphiste et illustrateur belge Jack Durieux qui a œuvré pour souligner la majesté et la puissance de cette bande dessinée intemporelle. Son travail viendra complèter le trait précis et puissant de François Schuiten.On pourra donc retrouver Axel Wappendorf Eugen Robick ou encore Michel Ardan dans une nouvelle version et replonger dans les univers parallèles foisonnants – et désormais colorés – qui caractérisent la série. Les Cités Obscures comptent aujourd'hui onze albums et quatorze hors-série. Traduits dans une dizaine de langues, ils sont publiés en français chez Casterman.Cette édition colorisée sera accompagnée par la sortie d'une édition luxe de La Fièvre d'Urbicande disponible, elle, dès le 21 octobre prochain.[à paraitre le 28/10] François Schuiten, Benoît Peeters et Jack Durieux – La Fièvre d’Urbicande – Casterman – 9782203202924 – 24€ / édition Luxe 165 €