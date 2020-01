Les Racines de la colère, prix France Info de la BD d'actualité et de reportage 2020

"Les racines de la colère" raconte à quoi ressemblait la France figée juste avant l’explosion des #GiletsJaunes. Tout au long de ce livre qui reprend les codes graphiques du roman-photo, on entend les mots et on regarde les visages de Christian,Christiane, Loïc, Tanguy et Manon. pic.twitter.com/YYo4ufIwh6 — Vincent Jarousseau (@VinceJarousseau) March 13, 2019

« Quelques semaines avant l’élection d’Emmanuel Macron, je me suis installé à #Denain, petite ville de 20.000 habitants dans le nord de la France, ancien bassin minier prospère, aujourd’hui enlisé dans le chômage et la pauvreté. J’y ai suivi le quotidien de familles modestes », expliquait l’auteur en mars 2019, alors que sortait le livre.Pendant deux ans, il a donné la parole à des personnes le plus souvent invisibilisées dans les représentations médiatiques, et tenté de montrer les fractures qui menacent notre modèle démocratique. Il nous livre un documentaire en forme de roman-photo, où tout est vrai.Chaque propos a été enregistré et retranscrit à la virgule près. Les Racines de la colère racontent le quotidien d’une France qui n’est pas “en marche”.Présidé par Vincent Giret, directeur de France Info, le jury du prix France Info est composé de 9 journalistes de la rédaction choisis pour leurs regards de professionnels de l’information sur le travail d’auteurs de bandes dessinées intéressés par l’actualité.