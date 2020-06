Les Tuniques Bleues chargeront sans Lambil ni Cauvin

Les éditions Dupuis ont annoncé la publication du 65e tome des Tuniques Bleues le 30 octobre prochain. Intitulé L’Envoyé spécial, il mettra en scène un personnage historique majeur : William Howard Russell, premier correspondant de guerre de la presse. Il s’agira également du premier album de la mythique série à ne pas être scénarisé par Raoul Cauvin.





Vendue à plus de 20 millions d’albums en français et traduite en 15 autres langues, la série Les Tuniques Bleues raconte les aventures du caporal Blutch et du sergent Cornelius Chesterfield à travers la Guerre de Sécession aux États-Unis.Elle a été créée en 1968 dans Le Journal Spirou par le scénariste Raoul Cauvin et le dessinateur Louis Salvérius. Après le décès de ce dernier en mai 1972, c’est Willy Lambil qui reprendra le flambeau.Après une cinquantaine d’années de collaboration, Raoul Cauvin a annoncé son départ à la retraite l’année dernière , après avoir livré le scénario du tome 64 des Tuniques Bleues à Willy Lambil. « Pour autant, manquer ce rendez-vous annuel avec les lecteurs était inconcevable », précise la maison dans son communiqué.

L’aventure de Blutch et Chesterfield continue...



C’est ainsi que la maison et le dessinateur ont choisi d’honorer le rendez-vous annuel de la série. Et pour « que l’aventure ne s’arrête jamais », ils ont jeté leur dévolu sur Jose Luis Munuera (Merlin, Spirou et Fantasio) et le duo BeKa, qui rassemble Bertrand Escaich et Caroline Roque (Les Foot Maniacs, Les Fourmidables, Studio Danse).



Grands admirateurs de la série, ces trois auteurs avaient déjà été sollicités quelque temps auparavant afin de réfléchir à une histoire des Tuniques Bleues, en prévision du départ à la retraite de Raoul Cauvin.



« Reprenant les codes et l’humour du tandem culte composé du caporal Blutch et du sergent Chesterfield, les auteurs ont tenu à coller à l’identité de la série en conjuguant l’aventure trépidante avec une peinture de l’Histoire américaine capable de faire écho aux problématiques modernes », a tenu à souligner la maison.



Et de préciser que le story-board de Jose Luis Munuera était tellement abouti que le dessin de l’album lui a finalement été confié.



Annoncé pour le 30 octobre 2020, ce tome 65 sera exceptionnellement publié avant le tome 64. Il racontera le périple de l’Anglais William Howard Russell dans le Nouveau Monde et permettra d’évoquer l’éternelle tentation d’instrumentalisation de la presse par le pouvoir et la difficulté pour elle de rester objective.



Intitulé L’Envoyé spécial, l’album sera tiré à 105.000 exemplaires. Il proposera une interview de BeKa et de Munuera ainsi qu’un extrait du tome 64 qui paraîtra, lui, à l’automne 2021. Il sera dessiné cette fois-ci par Willy Lambil, et scénarisé, pour la dernière fois, par Raoul Cauvin.