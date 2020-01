Maison du dessin de presse : “Martel” en tête et Saint-Just à dos pour Riester

thierry ehrmann, CC BY SA 2.0

Beaucoup d’enthousiasme autour de ce projet et déjà de nombreuses propositions. Ce grand espace devra être un lieu de rencontres, de formation et d’exposition, tourné vers les artistes et accessible à un large public. 1/2 https://t.co/IICDNNtUeE — Franck Riester (@franckriester) January 11, 2020

L’enthousiasme est présent depuis plusieurs décennies à Saint Just le Martel... pas besoin de créer quelque chose vu que e site existe déjà. Il faut aider l’existant et Wolinski l’avait compris ainsi que son épouse qui a fait don du bureau de son défunt mari — _Val_ (@ValPotter87_28) January 11, 2020

mise à jour 13 h :

#JeSuisCharlie, d’accord, mais #JeSuisMalConseillé fonctionnerait aussi ? Le 7 janvier dernier, la rue de Valois attirait l’attention sur un louable projet. Fonder une Maison du dessin de presse , tout à la fois en hommage aux victimes du massacre perpétré chez Charlie Hebdo, et plus encore à Wolinski. Le dessinateur comptait parmi les victimes, et avait plusieurs fois appelé de ses vœux la création d’un tel lieu.Le pays vivait alors au rythme du souvenir, et personne ne s’est souvenu que la commune de Saint-Just de Martel (Haute-Vienne) dispose déjà d’un centre ressemblant éminemment à ce que le ministre envisage.À peine le projet lancé, un élu bordelais, Fabien Robert, premier adjoint au maire de Bordeaux et vice-président de Bordeaux Métropole, annonçait que la ville postulait pour accueillir la maison en devenir. Sauf que, rappelle Le populaire du Centre , l’Espace Loup, créé voilà neuf ans, et le Salon international de Saint-Just-le-Martel, après quatre décennies d’activité, ont déjà mis le projet à l’œuvre.Plus encore : l’épouse de Wolinski avait offert le bureau du dessinateur, qui se retrouve dans l’Espace Loup. D’ailleurs, le salon se tiendra en septembre prochain, et d’aucuns invitent déjà le ministre à s’y rendre — inutile de gâcher de l’argent public pour réinventer la roue, non ?Pour l’heure une réponse de Franck Riester sur les réseaux, et un courrier adressé au maire de Limoges, Émile Roger Lombertie, laissent comprendre que… rien n’est décidé. Mais surtout que tout est encore à monter. « Une mission de préfiguration fera le point sur tous les aspects du projet, dont la fédération des structures existantes et l’implantation... », indique un courrier de Valois.Alors, quid ? Eh bien, à prendre quelques renseignements, que fournit bien volontiers Philippe Henry, président du Salon de dessin de presse, Saint-Just est tout de même le grand oublié. « Nous sommes reconnus dans le monde entier, mais apparemment, à Paris, on ne nous connaissait pas », indique-t-il à France 3 Pourtant, le salon a fêté ses 38 ans, dispose d’un centre permanent depuis 2011, Cabu avait posé la première pierre, et une collection de 10.000 pièces et plus, héritée de Wolinski, s’y retrouve.Pour autant, une mission est confiée au président du Centre national du livre, et on se demande bien si la Haute-Vienne n’afficherait pas la sexytude que Valois attendrait de ce « grand espace » ?Le maire de Limoges plaiderait volontiers pour que Saint-Just obtienne… justice, sinon réparation. « Ce serait une vraie reconnaissance de l’engagement constant, de l’antériorité, du respect apporté aux dessinateurs assassinés et un merveilleux clin d’œil au milieu rural porteur de culture et d’humour », commente-t-il.Dans tous les cas, le sentiment plane : Saint pas Just...Selon nos informations, « un rendez-vous avec Saint-Just est déjà acté » et, dès le début des réflexions, autour de cette Maison « il était évident qu’ils seraient dans la boucle, en regard de leur ancienneté », assure un proche du dossier. Identifié, mais pas encore contactés, donc...La manifestation, qui collabore déjà activement avec la BnF — laquelle détient plusieurs fonds de dessins de presse — « était bien identifiée par les services du ministère ». Le tout est maintenant de réunir les informations nécessaires, en collectant ici et là les interventions de chacun, « pour sortir la meilleure solution possible, avec un endroit qui soit le plus visible ».