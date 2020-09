Manga : un acteur historique accusé de promouvoir la culture du viol

Un lectorat problématique

Mondialement connu pour ses séries comme Dragon Ball, One Piece, Naruto ou encore Bleach, le magazine Shōnen Jump fait partie de l’univers des passionnés de manga depuis des décennies. Mais les fans d’hier ont grandi, et prennent conscience que tout n’est pas toujours rose au sein de cette machine à rêves aux couvertures plastifiées. Une pétition intitulée « Nous/Les garçons, ne sommes pas des loups : que Shonen Jump fasse la distinction entre l’érotisme et les violences sexuelles » a été lancée sur le site Change.Org et s’est terminée ce vendredi après avoir récolté 4000 signatures collectées en une semaine.Le texte a été rédigé par Manabu Sekiguchi, un lecteur de manga assidu qui a grandi avec les œuvres de Jump. Il assure avoir lu des mangas sexuellement évocateurs dès la primaire et notamment To Love-Ru.Arrivé dans le supérieur, il fait la rencontre d’un étudiant qui n’avait jamais lu les ouvrages enfant et qui lui avoue trouver des passages profondément dérangeants. En revenant rétrospectivement vers l’œuvre Sekiguchi comprend le problème : des scènes proposent des rapports sexuels non consentis et donnent une vision du corps des femmes comme un objet à forcer.Selon Sekiguchi, le public cible du magazine serait bien trop jeune pour faire la distinction entre une scène érotique et du harcèlement sexuel. Lui-même était incapable de saisir la différence entre fiction et réalité sur le sujet. Durant son adolescence, il aurait assisté à des agressions sexuelles, perpétrées par ses camarades, également lecteurs de Shōnen Jump. Des filles de sa classe se retrouvaient victimes de conduites reproduisant des attitudes assimilées à travers certains titres.« Personnellement, je me sens mal à l’aise quand je lis Jump ces jours-ci : ils vendent allégrement le corps des femmes comme s’il s’agissait de bétail », écrit-il. Il remarque que sous le feu des critiques les comportements les plus violents sexuellement sont aujourd’hui mis en scène à travers des femmes qui agressent d’autres femmes. « Peut-être par conviction que les critiques se calmeront si ces comportements se font entre filles... J’aimerais que les rédacteurs en chef de Jump se rendent compte que, peu importe qui le fait, les actes sexuels commis sans le consentement des deux parties sont des violences sexuelles blessantes »Sekiguchi affirme être tout à fait conscient que les mangas mis en avant par le magazine ne sont pas pensés pour être des manuels d’éducation sexuelle. Mais il condamne Jump qui conditionnerait les lecteurs à percevoir le corps des femmes comme des proies. « Cela renforce l’idée que les hommes sont des “loups” qui perdent leur sang froid en voyant un carré de peau découverte », affirme-t-il. Enfin il note que beaucoup des personnages féminins sexualisés dans les ouvrages ne sont même pas en âge d’être au lycée et sont donc mineurs.Il est encore trop tôt pour véritablement mesurer l’impact de cette initiative sur le magazine. Mais cette pétition succède à l’annulation du manga Act-Age , son auteur Tatsuya Matsuki ayant agressé sexuellement une mineure à Tokyo — voilà qui n’est pas anodin. Cela fait bien des années que le fonctionnement de Jump est mis en cause, la quasi-absence d’éditrices au sein du magazine depuis 50 ans a régulièrement été pointée du doigt.Via Anime New Network