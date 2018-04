Mantic Games prépare un jeu de société Hellboy

La boîte du jeu, dessin signé Mignola himself



Pour un peu plus de 100 €, il est possible de s'offrir le jeu de société en participant à son financement sur Kickstarter, et recevoir en plus un nombre assez impressionnant d'extensions et autres figurines supplémentaires et exclusives. Hellboy : The Board Game se présente en effet comme un jeu de plateau, de 1 à 4 joueurs, qui se jouera de manière coopérative (même en solo, visiblement).

Les joueurs « exploreront des lieux à l'ambiance gothique, chercheront des indices, découvriront des artefacts, combattront des créatures horribles et des boss terrifiants », assure Mantic Games, derrière la conception du jeu. Hellboy, mais aussi Abe, Liz et Johann seront jouables, et feront face aux soldats nazis, à Raspoutine ou encore un monstre à tentacules plutôt intimidant.

Les extensions promettent aussi beaucoup, notamment la « BRPD Archives Expansion », qui permettra aux joueurs de créer leur propre scénario de jeu. Le jeu a été conçu par James M. Hewitt.

La campagne de financement est d'ores et déjà couronnée de succès, avec pas loin d'un million € collecté sur un peu plus de 100.000 € demandés au départ... Et il reste 28 jours pour s'offrir cette petite merveille !