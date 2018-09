Margaux Motin retrouve Jane Austen pour Persuasion

Un an après sa première incursion dans l'univers de Jane Austen, pour l'adaptation en BD d'Orgueil et Préjugés, Margaux Motin est de retour pour un nouvel essai : elle jette cette fois son dévolu sur Persuasion, dernier roman de Jane Austen, publié de manière posthume en 1818. L'album, à nouveau publié par Tibert Édition, est en précommande sur Ulule.

Les éditions Tibert et Margaux Motin récidivent, aux côtés de Jane Austen, pour proposer une édition illustrée et une traduction revue de Persuasion, dernier récit de la romancière anglaise. Au cours de l'été 2016, les éditions Tibert avaient proposé en précommande Orgueil et Préjugés, revu et illustré par Margaux Motin. Un franc succès, et Persuasion suit le même chemin : mis en ligne depuis le 4 septembre, le projet Ulule a explosé les compteurs, avec 2384 précommandes sur un objectif de... 200 !

Évidemment, quantité de goodies et d'objets pour les amateurs de l'univers de l'auteure de J’aurais adoré être ethnologue et La tectonique des plaques se débloquent au fur et à mesure que la cagnotte totale monte... C'est donc le moment de se faire plaisir.

Bonne nouvelle pour les retardataires, l'album Orgueil et Préjugés a été réimprimé à l'occasion de la parution de Persuasion. Ce dernier se présente au format 17 x 24 cm, avec une couverture cartonnée et un dos toilé, pour environ 300 pages de texte et de dessins...



Les libraires peuvent eux aussi commander l'ouvrage, aux conditions habituelles, précise l'éditeur (35 % de remise, faculté de retours).