Marius : le premier volet de la Trilogie marseillaise de Pagnol en BD

Les éditions Grand angle avaient déjà fait paraître en début d’année, une adaptation en bande dessinée de Les pestiférés , œuvre posthume de Pagnol. Et depuis près de quatre ans déjà, les trois auteurs signaient différentes versions de l’univers de Pagnol, La Gloire de mon père, Le Château de ma mère et Le Temps des secrets. Le Temps des amours, en novembre dernier, était venu clore le cycle Souvenirs d’enfance.Cette fois, c’est donc le théâtre de Marcel qui fait l’objet d’une révision, mais Sébastien Morice prend la place de Samuel Wambre, aux commandes avec Serge Scotto et Éric Stoffel pour les précédentes adaptations.Marius, le fils de César le cafetier du bar de la Marine, passe son temps à admirer les bateaux qui font escale dans le Vieux Port. Il ne vit que pour une seule chose : embarquer sur un navire et partir pour des pays lointains. Il est tellement obnubilé par cette idée qu’il ne voit même pas l’amour que lui porte Fanny, la marchande de coquillages, depuis l’enfance.Pour attirer son attention, Fanny décide de le rendre jaloux et se laisse courtiser par le vieux Panisse, ami de César. Mais si Marius aime lui aussi Fanny en secret, il ne peut faire taire son désir du grand large.[à paraître 5/11] Serge Scotto, Eric Stoffel, Sébastien Morice – Marius – Bamboo – 9782818967416 – 14,50 €