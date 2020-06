Marvel : Plus de 100 comics de créateurs afro-américains à lire gratuitement

Le secteur de la culture a été fortement chamboulé par le mouvement Black Lives Matter, relancé depuis le meurtre de George Floyd aux États-Unis. De nombreuses institutions ont souhaité se mobiliser en promouvant la création des Afro-Américains. La maison d’édition Marvel compte parmi les contributeurs à cet élan de solidarité, mettant en avant les créateurs noirs dans l’histoire du comics.









« Les voix, créateurs et personnages noirs font partie intégrante de l’histoire de Marvel. Ces bandes dessinées visent à célébrer leur héritage, qu’ils s’agissent d’évènements qui ont eu lieu des décennies auparavant ou simplement cette année », a annoncé Marvel dans un communiqué. L'entreprise a ainsi décidé de mettre en ligne une sélection de plus de 100 comics conçus par des créateurs noirs.



L’offre ne durera qu’un mois, affirme la maison. Pour y bénéficier, il suffit de téléchargez l’application Marvel Unlimited (disponible pour iOS ou Android) et de cliquer sur « Free Comics » sur la page d’accueil. Petite précision : pas besoin de s'inscrire pour lire les comics.

BLACK LIGHTNING : premier personnage noir

