Matières noires : la bande dessinée interactive à lire avec un smartphone

Sylvain Monney aime la bande dessinée, au point de vouloir lui donner vie. Avec Matières noires, il a travaillé une approche interactive, pour l’album publié chez Fleurs bleues, maison suisse basée à Fribourg. Une création associée à une application, qui bascule soudainement dans la réalité augmentée.







Le projet éditorial est en soi original : noir et blanc, sans texte, la BD est réalisée en papier découpé et accompagnée d’une application de réalité augmentée. « La rencontre de trois destinées que rien pourtant ne présageait, dans le monde dur, mais poétique, de Matières Noires... Utilisez l’app gratuite (Android et iOS) de réalité augmentée pour entrer dans la tête des personnages et découvrir leur monde intérieur... », indique l’éditeur.Il suffit alors de cibler avec son sartphone une page, et la magie opère.

« L’application multimédia n’est pas juste un gadget qui aurait été ajouté sur une bande dessinée. Dès le départ, l’histoire a été pensée et construite avec la bande dessinée comme support papier et la réalité augmentée comme support multimédia », indique Sylvain Monney à RTS Alors, bien entendu, nul besoin d’un smartphone pour lire cet album, mais toute l’interactivité disparaît, et l’on perd une grande partie de l’enjeu. L’auteur qui reconnaît ne pas être très à l’aise pour rédiger des dialogues : les éliminer rendait d’ailleurs plus simple le principe de couplage avec une application.