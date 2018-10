Mickey et la France, une histoire d'amour qui se “monnaie” (de Paris)

La souris aux grandes oreilles célèbre ses 90 ans, et la Monnaie de Paris a décidé de se joindre à la fête. En effet, une série de pièces en argent et argent colorisé sortent, dans la collection Mickey et la France. De quoi rappeler les liens entre le personnage.





Héritiers de savoir-faire perpétués depuis douze siècles, les artisans de la Monnaie de Paris ont su injecter l’optimisme de Mickey au métal précieux qu’ils ont gravé. Parcourant joyeusement villes et régions françaises, Mickey y fait sel es et polaroïds qui deviennent des objets d’art à part entière sous les mains expertes des orfèvres de la manufacture parisienne.

Depuis son apparition dans le premier cartoon sonore en 1928, Mickey est devenu une star internationale. Pour ses cinquante ans, il a même eu son étoile sur le Walk of Fame. Toujours de bonne humeur, il n’a que des admirateurs, de 0 à 90 ans, ses 14 millions de fans sur Facebook sont là pour en témoigner.



La série de 10 € argent et 50 € argent en cartellettes seront disponibles à l’unité dans 2 978 bureaux de poste participant à l’opération (DOM non inclus) et sur réservation dans tous les autres bureaux et Agences Communales de France Métropolitaine.



On pourra découvrir les différentes pièces et leur contexte dans le document de présentation ci-dessous.