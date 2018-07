Millarworld : Jupiter's Legacy, Huck ou encore Empress adaptés par Netflix

En s'offrant les œuvres de Mark Millar de manière groupée, à des fins d'adaptation, Netflix avait laissé entendre qu'il souhaitait créer, avec l'auteur de Kingsman et Kick-Ass, un univers audiovisuel façon Marvel ou DC. Presque un an après le rapprochement entre le créateur et la plateforme de VOD, Netflix a annoncé le programme des adaptations à venir : deux séries et trois films en production, dont l'un d'entre eux tiré d'un comic original publié par Netflix.





Impressionné par le succès de Kingsman, Kick-Ass ou encore Logan, inspiré par Old Man Logan, de Millar et Steve McNiven, Netflix a décidé, en août 2017, de poser une option sur l'adaptation des œuvres du scénariste, réunies dans ce qu'il convient d'appeler le Millarworld. La maison d'édition du même nom, désormais dans le giron de Netflix, lui offre un certain nombre de droits d'adaptation sur des œuvres de Millar — pour un montant de 30 à 50 millions $, tout de même, estime The Hollywood Reporter.

Pour ouvrir le bal, qui risque de durer plusieurs années, Netlfix a annoncé l'entrée en production de deux séries et trois films, pas moins.

Jupiter's Legacy, que Millar a signé avec Frank Quitely, sera une série au long cours, puisque le comics s'étend sur plusieurs tomes. En France, elle est publiée par Panini Comics, traduite par Makma et Ben KG.

1932, la recherche d’une mystérieuse source de pouvoir entraîne Sheldon Sampson, son frère Walter et un petit groupe d’alliés dans une quête autour du monde. Des décennies plus tard, Sheldon et Walter sont devenus des surhumains salués pour leur héroïsme. Mais à présent, une nouvelle génération doit prendre la relève et cette mission s’annonce bien difficile.

American Jesus, publié par Image Comics aux États-Unis, mais inédit en France, sera la seconde série Millarworld sur Netflix. Les bandes dessinées, signées Millar et Peter Gross, racontent l'histoire d'un garçon de 12 ans qui réalise un jour qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ en personne, miracles à l'appui...

Côté long-métrage, il y a aura tout d'abord Empress, de Millar et Stuart Immonen, publié par Panini Comics dans nos contrées.

Pour sauver ses enfants, Emporia décide de quitter son mari et de partir à l'autre bout de la galaxie. Le problème, c'est que son mari est un empereur sanguinaire prêt à mettre l’univers à feu et à sang pour lui faire payer sa trahison.

Puis Huck, une bande dessinée qui a rassemblé Rafael Albuquerque et Dave McCaig autour de Mark Millar et qui raconte la vie tranquille de Huck, un jeune homme doté de super-pouvoirs, mais qui fait tout pour les dissimuler... En France, Huck a été publié par Panini Comics également, traduction Laurence Bélingard.

Enfin, Netflix tentera un coup double avec Sharkey the Bounty Hunter, annoncé pour 2020 : ce comic, sur lequel aucun détail n'a filtré, sera d'abord publié par Netflix avant d'être adapté en film. Une deuxième parution au programme, donc, après The Magic Order, de Mark Millar et Olivier Coipel, publié par Netflix le 13 juin 2018.