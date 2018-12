Miss Hokusai : le Vieux Fou de dessin, dans un manga exceptionnel

Mais oui, bien sûr !













Hokusai laissa après sa mort plus de 30 000 dessins et cinq enfants — dont Sakae, connue sous le nom d’Ōi ou O-Ei, qui mena aussi une carrière de peintre.O-Ei tenait de son père son talent et son obstination. Elle peignait très souvent à sa place, sans signer son travail, afin de boucler les commandes. Autour de sa figure attachante se déploie la chronique fantasque d’une vie de bohème au début du XIXe siècle, dans l’esprit des estampes japonaises.C'est ce que raconte le manga Miss Hokusai que publieront en février prochain les éditions Picquier. C'est un grand classique japonais du manga. Paru entre 1983 et 1987 dans le magazine Weekly Manga Sunday, il trace le portrait impressionniste d’une femme, artiste et fille de Hokusai, disparue des mémoires.L’auteure, Sugiura Hinako, est née le 30 novembre 1958 à Tokyo et morte le 22 juillet 2005. Probablement la mangaka parmi les plus connues, c’était une historienne spécialisée dans la vie et les coutumes du Japon de l’époque d’Edo. Elle a reçu en 1980 le Japan Cartoonists' Association Award, et en 1988, le Bunshun Manga Award.Un film, réalisé par Keichi Hara, avait été produit en 2015 : ce Miss Hokusai se consacrait à la vie de sa fille Hinako, s’inspirant du manga que publieront les éditions Picquier.[à paraître 7/02] Hinako Sugiura, trad. Patrick Honnoré et Ryoko Sekiguchi (japonais) – Miss Hokusai – Editions Picquier – 9782809713923 – 19,50 €