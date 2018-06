Musclor et les Maîtres de l'Univers de retour dans un tome imposant

DC Comics annonce une imposante publication pour l'hiver 2019. Les aventures de Musclor et des Maîtres de l’Univers seront enfin réunies sous une même couverture. L'intégralité des comics du prince d’Eternia sera rassemblée au sein d’une seule et même réédition de la série d’épisodes dans un tome aussi imposant que la musculature du héros.



L’omnibus de Musclor et les Maîtres de l’Univers dépassera les 1400 pages pour un prix annoncé de 150 $, soit environ 130 €. Le mastodonte devrait arriver en librairie le 6 février 2019, quelques mois avant la sortie au cinéma du long métrage de Sony Pictures et Mattel, Les Maîtres de l’Univers, annoncé pour décembre de l'année prochaine.



L'imposant tome rigide inclura ainsi les travaux de multiples auteurs et artistes ayant travaillé sur la série et le personnage. On retrouvera entre autres James Robinson, Keith Giffen, Dan Abnett, Rob David, Lloyd Goldfine, et Paul Kupperberg, Philip Tan, Freddie E. Williams Ii, Tom Derenick, Pop Mhan, et Curt Swan, apprend-on sur ICV2.



Derrière la couverture imaginée et réalisée par Dave Wilkins, on retrouvera les fascicules DC Comics Presents #47, He-Man and the Masters of the Universe #1-6 (2012), He-Man and the Masters of the Universe #1-19 (2013), He-Man: The Eternity War #1-15, Dc Universe Vs. Masters of the Universe #1-6, He-Man/ Thundercats #1-6, The Origin of He-Man #1, The Origin of Skeletor #1, and The Origin of Hordak #1.