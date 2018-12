My Hero Academia : découvrir les premières pages du roman

Izuku et ses camarades doivent se préparer à un nouvel événement de taille dans leur vie de lycéens : la journée portes ouvertes ! À cette occasion, il leur faudra affronter le jugement de leurs proches… Pas facile quand on n’est pas encore très sûr de soi ou de son alter !Pour se détendre avant le grand jour, certains se rendent au parc d’attractions, pendant que d’autres décident de faire du shopping… Mais, loin d’être de tout repos, ces sorties se révèlent riches en péripéties ! Et le pire reste à venir… Nos héros sont loin de se douter que, dans l’ombre, un complot se prépare, et qu’il pourrait bien viser leurs propres familles !Retrouvez Izuku, Katsuki, Shoto, Ochaco et tous leurs amis dans une série de récits inédits, enrichis d’illustrations originales ! Que vous soyez fan ou que vous découvriez My Hero Academia, ces romans vous tiendront en haleine en vous dévoilant de nouveaux lieux, de nouvelles intrigues… et les secrets les plus intimes des profs de UA !