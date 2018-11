My Hero Academia : le film Two Heroes sortira le 22 janvier en France

My Hero Academia débarquera dans les salles françaises dès le 22 janvier prochain, annonce VIZ Media, en collaboration avec CGR Events. Après son lancement réussi cet été au Japon et aux États-Unis, le film de la licence phénomène a déjà atteint des chiffres records, avec plus de 14 M$ de recettes à date.















My Hero Academia : Two Heroes sera proposé en version originale sous-titrée et en version française dans près de 150 salles de cinéma à travers toute la France, pour le plus grand bonheur des nombreux fans de la franchise de superhéros. Le film fera également l’objet d’une avant-première au Grand Rex à Paris le 21 janvier.My Hero Academia fait l’objet de nombreuses actualités en cette fin d’année, avec, notamment, la diffusion de la série animée sur la chaîne TFX qui a démarré le 18 novembre, et le lancement du jeu vidéo multiplateformes « My Hero : One’s Justice » par Bandai Namco le 26 octobre dernier.La série est également diffusée sur les chaînes Toonami et J-One, et disponible sur la plateforme Anime Digital Network (ADN) et en DVD et Blu-ray chez Kazé. L’éditeur Ki-oon, qui a déjà écoulé plus d’un million et demi d’exemplaires du manga My Hero Academia en France, s’apprête quant à lui à lancer dès janvier une série de romans basée sur ce titre phénomène.L'histoire, en quelques mots ? Les examens finaux sont enfin terminés, et les élèves de Yuei se préparent pour le camp d’été. Izuku et All Might reçoivent une invitation d’une certaine personne pour partir à l’étranger dans une immense ville ambulante appelée « I-Island ».Dans cette île qui regroupe les connaissances de scientifiques du monde entier, se tient l’I-Expo, un événement dédié aux résultats de recherches sur les Alters et les superhéros. Izuku y fait la rencontre de Melissa, une fille sans Alter qui lui rappelle son passé.Soudain, l’imprenable système de sécurité de l’île est piraté par des vilains, et tous les habitants de l’ile se retrouvent pris en otage. Un plan capable d’ébranler la société des héros est en marche ! Et la personne au cœur de tout cela, est le héros numéro 1 et symbole de la paix : All Might.