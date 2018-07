My Hero Academia: Two Heroes remporté par Viz Media Europe

Fort de ses quatorze tomes, My Hero Academia est un succès éditorial notoire pour l’éditeur Ki-oon. Ce manga créé par Kohei Horikoshi raconte une société où 80 % de la population sont dotés de pouvoirs – on les appelle les Alters... Et avec sa sortie sur grand écran, c’est Viz Media Europe qui gonfle les muscles !







La structure VME annonce en effet l’acquisition des droits pour les territoires francophones et germanophones de l’adaptation. 90 minutes pour palpiter...



Les heureux veinards présents à la Japan Expo pourront découvrir ce 6 juillet à 18 h, sur la scène Yuzu, la projection du film en avant-première. Du moins, ceux qui auront déjà pris leur ticket...



Les examens finaux sont enfin terminés, et les élèves de Yuei se préparent pour le camp d’été. Izuku et All Might reçoivent une invitation d’une certaine personne pour partir à l’étranger dans une immense ville ambulante appelée « I-Island ». Sur cette île qui regroupe les connaissances de scientifiques du monde entier, se tient l’I-Expo, un événement dédié aux résultats de recherches sur les Alters et les super-héros. Izuku y fait la rencontre de Melissa, une fille sans Alter qui lui rappelle son passé. Soudain, l’imprenable système de sécurité de l’île est piraté par des vilains, et tous les habitants de l’île se retrouvent pris en otage. Un plan capable d’ébranler la société des héros est en marche ! Et la personne au cœur de tout cela, est le héro numéro 1 et symbole de la paix : All Might.



La suite est tirée du communiqué de VME :







Adapté de la série manga éponyme créée par Kohei Horikoshi et publiée en France par Ki-oon, My Hero Academia se déroule dans une société où 80 % de la population possède des super-pouvoirs appelés « Alters ». Le collégien Izuku Midoriya rêve de rejoindre la filière super-héroïque du prestigieux lycée Yuei pour devenir un jour l’un des plus grands héros de son époque.Malheureusement, il ne possède aucun pouvoir. Une rencontre avec son idole All Might, le plus puissant des héros et véritable symbole de la paix, va lui permettre de changer son destin…Prépublié dans le plus grand magazine de shônen au Japon (Weekly Shônen Jump, Shueisha), la franchise à succès a établi de nouveaux records avec plus de 2 millions de mangas vendus à ce jour dans toute l’Europe, 26 millions de vues en streaming/VOD, une 3e saison bientôt diffusée sur les principales chaînes de télévision et un jeu vidéo développé par Bandai Namco prévu pour cet automne.