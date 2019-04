Netflix publiera Space Bandits, la nouvelle BD de Mark Millar

« J'aime écrire des histoires menées par des femmes, dans tous les domaines, de Reborn à Impress, en passant par Hit-Girl, Jupiter's Legacy et, bien sûr, le récent Magic Order, avec Netflix », explique Mark Millar dans un communiqué de presse.« J'aime aussi écrire de grandes sagas délirantes de science-fiction. Dans un monde avec un milliard de licences impliquant des super-héros ou des univers de SF dystopique sombre et déprimant, il y a encore un manque sur ce marché en matière de SF optimiste et amusante et je voulais rassembler tout cela dans une histoire enjouée, hyper-dynamique », annonce le créateur de l'univers Kingsman.Pour cette nouvelle aventure, Mark Millar s'est associé avec Matteo Scalera, dessinateur qui a déjà œuvré dans les univers de Batman, Daredevil ou Deadpool, mais aussi pour des créations plus personnelles comme Black Science ou Seven to Eternity chez Image Comics : « Ce type est un génie », assure Millar.Space Bandits aura droit à plusieurs couvertures alternatives dessinées par des artistes que Millar apprécie particulièrement : la première de la série sera signée par Howard Chaykin. Le premier numéro de Space Bandits sera vendu 75 cents, le prix payé par Millar pour un comic lorsqu'il était jeune. Ensuite, on ne rigole plus et on repasse à 3,99 $.Space Bandits racontera l'histoire — attention, spoiler — de deux bandits de l'espace, Thena Khole et Cody Blue, bientôt trahies par leur équipage au complet. Les deux acolytes n'auront alors qu'une idée en tête, se venger...La bande dessinée de Millar et Scalera rejoint les autres titres publiés par Netflix, The Magic Order et Prodigy : Space Bandits est une licence Netflix, ce qui signifie que la probabilité de voir la série adaptée à l'écran, de manière épisodique ou en long-métrage, est très élevée...