Olive et Tom dans les menus de Burger King

En ce jour de deuil pour des millions d’enfants qui écoutaient religieusement Ariane Carletti — plus connue dans le Club Dorothée sous le seul prénom de Ariane — la nouvelle fera légèrement sourire. D’ailleurs, petite précaution, si elle a chanté de nombreux génériques de dessins animés et mangas que diffusait l’émission, c’est Jean-Claude Corbel et Claude Lombard pour les chœurs, qui entonnaient le refrain d’Olive et Tom.Soit. On nous a tant menti durant notre enfance : les Chevaliers du zodiaque qui s’appelait dans la série originale Saint Seiya, et tant d’autres… Soit, derechef.Et puisque l’on parle de chef, voici justement Captain Tsubasa qui s’avance : Viz Media Europe qui détient les droits sur le personnage annonce un rapprochement avec l’enseigne Burger King.Du 18 octobre au 9 décembre, les enfants pourront retrouver dans leur King Box 5 figurines à collectionner à l’effigie de leurs héros préférés. Ambiance sportive avec les frappes infaillibles de Tsubasa, la technique de drible de Taro, la défense imprenable de Genzo, sans oublier le duo Ryo et Kojiro !Le manga éponyme s’était écoulé à plus de 80 millions d’exemplaires, et la série animée fit sensation dans les années 80 et 90 sur les petits écrans français. Le Captain est d’ailleurs revenu sur TF1 en septembre 2019 , un an tout pile poil avant d’arriver chez Burger King.Allez critiquer MacDo après ça...Allez, pour les nostalgeeks, retour sur ce célèbre générique qui débutait comme une explosion atomique, un lendemain d'apocalypse :