Olive et Tom, de retour et toujours en forme

Nombreux se souviennent de l'univers de Captain Tsubasa sous le nom d'Olive et Tom, la série télévisée d'animation japonaise basée sur le manga de Yôichi Takahash, et dont les planches ont été pour la première fois publiées dans le Weekly Shōnen Jump en 1981. La société VIZ Media Europe a acheté les droits d'adaptation du manga et prévoit, avec la maison d'édition Shūeisha, de lancer une nouvelle version de la série de foot en Europe.









Captain Tsubasa raconte l'histoire de Tsubasa Ōzora (Olivier Atton dans la version française) qui a pour but de remporter la Coupe du monde de Football au Japon. L'adaptation japonaise du manga fut réalisée en 1983, puis diffusée en France en 1991 sous le nom d'Olive et Tom. VIZ Media Europe et Shueisha relancent en Europe la diffusion de la série de foot.



En effet, la société spécialisée dans la gestion des droits de films et de séries d’animation japonaise en Europe, a acquis les droits de diffusion et de distribution (TV, VoD, DVD, Bluray) ainsi que les produits dérivés pour toute l’Europe, dont la Russie.



Diffusée sur plus de quarante chaînes de télévision en Europe et à l’international, la série animée de foot la plus populaire au monde revient donc sur les écrans avec la participation de son créateur, le japonais Yôichi Takahashi.



Lancée en 1981, la série Captain Tsubasa est devenue l’icône de toute une génération. Avec la détermination sans failles de Tsubasa, son héros, ainsi que ses techniques spectaculaires, l'œuvre a influencé et inspiré de nombreux enfants. La nouvelle série doit démarrer au Japon au mois d’avril sur la chaîne TV Tokyo.







En vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018TM, VIZ Media Europe mobilisera son expertise stratégique pour une action à 360° au service de la licence Captain Tsubasa, ainsi qu'un solide dispositif marketing et commercial.



Cette nouvelle série animée reprend les éléments du manga originel, initialement publié dans le magazine hebdomadaire Shueisha, Weekly Shônen Jump, entre 1981 et 1988. Avec 37 volumes et plus de 82 millions d'exemplaires vendus dans le monde, le manga se positionne comme l’un des plus achetés sur la planète.



Le manga avait suscité une impressionnante vague d’intérêt et une augmentation massive du nombre de pratiquants au Japon, en inspirant également des adaptations en trois séries animées, quatre films d’animation, jeux vidéo sur console et mobile, ainsi qu’en pièce de théâtre.