Pam Lifford prend la tête de DC Entertainment

Pam Lifford



Pam Lifford prend surtout la tête de la nouvelle branche Warner Bros Global Brands and Experiences, qui supervise tous les produits Warner Bros : elle aura donc sous sa responsabilité ce qui a trait à Warner, aux franchises, ainsi qu'à DC Entertainment. Selon Kevin Tsujihara, le PDG de Warner Bros, cette nomination permettra de lier plus fortement les différentes marques du groupe.

WBGBE aura également la charge de développer la relation avec les consommateurs, pour que les produits, marques, personnages et autres licences soient mieux associés à Warner Bros.

Venue du groupe Disney, Pam Lifford a fait ses preuves chez DC et Warner, notamment en portant la création de DC Superhero Girls, une franchise qui met spécifiquement en scène les super-héroïnes de DC, pour les plus jeunes.



« Warner Bros abrite des personnages et des marques de renommée mondiale, depuis nos super-stars animées de la licence DC Super Heroes et Looney Tunes ou Hanna-Barbera à une bibliothèque de plus de 10.000 films et émissions de télévision. Notre priorité est d'apporter ces licences aux fans d'une manière inédite et innovante. Je suis ravie de relever ce défi et je suis impatiente de travailler avec mes collègues du studio pour faire de cette nouvelle entreprise un grand succès », a souligné Pam Lifford.

Elle supervisera notamment le travail de Jim Lee, éditeur et directeur de la création pour DC Comics.