Paris 2119 : drones et téléportation Zep et Bertail imaginent la capitale

Dans cette cité brutale, tristement hétéroclite, des vestiges du XXIe siècle persistent, comme d’étranges habitudes. Le métro, par exemple, n’est plus que le refuge de squatteurs et de laissés pour compte. On passe par le Transcore, désormais, solution de téléportation disponible aussi simple que les trottinettes électriques jadis.Ces cabines, il s’en trouve à chaque coin de rue. Utilisée par la population comme on achète du pain. De toute manière, les lieux publics scannent et identifient en permanence la population : la numérisation a gagné.Tristan Keys vit dans ce monde dont il rejette la déshumanisation. Tel un marginal, il continue à prendre le métro, à marcher dans les rues, contrairement à sa compagne Kloé, adepte de la téléportation intercontinentale. Pour Tristan, qui parcourt encore le monde à pieds, ce monde dissimule d’étranges secrets : qui comprend réellement le fonctionnement de ces cabines Transcore ?Les éditions Rue de Sèvres proposent d'en découvrir les premières pages. Qu'ActuaLitté vous offre avec grand plaisir...Deux tomes seront disponibles : une version couleur à 17 € et une version luxe au lavis avec un cahier graphique, à 25 €.

[à paraitre 23/01] Zep, Dominique Bertail – Paris 2119 – Rue de Sèvres – 9782369812159 – 17 €