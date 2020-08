Paris aux couleurs de la Belgique

Cette exposition placée sous le signe de l’humour et de la bonne humeur rassemble ce qui se fait de mieux en Belgique en invitant plus d’une centaine de marques de Mode, de Design ou de Food à présenter une sélection de produits 100 % Made in Belgium, pour la plupart en exclusivité.L’exposition est également l’occasion de plonger dans l’univers de la BD, art à part entière en Belgique, et de partir à la rencontre d’invités et d’artistes d’exception comme Stéphane de Groodt, qui imagine un supermarché surréaliste, ou encore du duo d’artistes Colonel & Spit, qui présente une carte de la Belgique revisitée de manière humoristique.Bien d’autres surprises ponctuent l’événement : Spirou, Marsupilami, Gaston, Michel Vaillant, Largo Winch et d’autres y sont mis à l’honneur sous toutes leurs formes à travers une vaste sélection de produits exclusivement imaginés pour le Bon Marché.On pourra également venir à la rencontre de ses auteurs favoris à travers masterclass, concerts, ateliers pour les enfants, dédicaces… L'opération est menée en partenariat avec les éditions Dupuis.