Petit Paul : “Normaliser la pédophilie, la stratégie du prédateur sexuel”

En quelques heures, les librairies Gibert et Cultura ont annoncé le retrait du dernier ouvrage de Bastien Vivès. Petit Paul, l’histoire d’un gamin de dix ans qui subit différentes relations sexuelles, choque le public. L’éditeur plaide l’humour, mais l’argument passe mal. Très mal.





L’association AIVI, qui avait vivement réagi sur les réseaux sociaux, indique à ActuaLitté avoir déjà procédé à un signalement auprès du procureur de la République. Une première approche alors qu’un dépôt de plainte est en cours d’examen. Mais avant tout, l’organisme souligne combien son intention n’a rien de moralisateur.

La stratégie du prédateur sexuel



« Des bandes dessinées avec des personnages amoraux ou immoraux, ou des situations dégueulasses, cela existe. Ici, on ne parle pas d’un sujet un peu sale, que l’on peut s’abstenir de lire », indique Patrick Loiseleur, de l’AIVI. De fait, quand le législateur établit l’interdiction de diffusion de matériel pédopornographique, à travers l’article 227-23 du Code pénal, c’est pour répondre à une stratégie connue des prédateurs sexuels.

« Le recours à des films, des bandes dessinées participe d’une phase de séduction visant à amoindrir les résistances de l’enfant. L’agresseur y puise des outils pour préparer cette séduction perverse, et convaincre sa victime que tout cela est normal. » L’interdiction légale est basée sur cette préparation...

Freiner ou restreindre la diffusion de la pédopornographie permet avant tout de lutter contre la normalisation. « Le danger est là : rendre cela banal, ou s’en amuser : la sexualité, pour un enfant, imposée par un adulte n’a rien d’une distraction. On parle d’un traumatisme avec des conséquences. »

Un enjeu de santé publique premier

Et de poursuivre : « La pédocriminalité est souvent vue comme une affaire de mœurs, alors qu’il s’agit d’un problème de santé publique. Comme le cancer, le sida ou les morts sur la route. Or, la pédocriminalité fait plus de victimes que le sida. On n’établit pas d’échelle de valeur, bien entendu, simplement un parallèle : un enfant qui subit des sévices sexuels, pédophilie ou inceste, ne deviendra pas un adulte en bonne santé. »

Et de nous exposer le cas réel d’un garçon de 13 ans, Antoine, victime d’abus de sa grand-mère. Aujourd’hui, il souffre de dépression nerveuse, et a cherché à se suicider. « Tout cela parce que sa grand-mère s’en est servi comme d’objet sexuel. À ce titre, la fiction Petit Paul n’a absolument rien de drôle. Les gens qui luttent contre la pédophilie en voient les ravages au quotidien... »

Plus incompréhensible encore, la position de l’éditeur dans son communiqué, « un mélange d’astuces rhétoriques pour noyer le poisson et de déni que l’on connaît bien. » Qu’une maison avec « pignon sur rue commercialise cette bande dessinée – alors que cela circule sous le manteau, ou sur des forums internet – renforce l’impression de normalité ».



Quant au volet judiciaire, « ce n’est qu’un outil. La prévention, comme pour la sécurité routière, importe tout autant. On parle de la santé d’enfants et de futurs adultes. Aujourd’hui, on sait que la traumatologie employée pour les vétérans de guerre s’applique avec des résultats probants sur les victimes de viols. Le côté moral existe. Mais c’est de santé dont on parle... »



Les doutes, derrière la présomption d'innoncence



Pour Me Emmanuel Pierrat, spécialisé dans le droit et l’édition, la seule publication de cette bande dessinée interroge. « Il semble bien que l’on pourrait tomber sous le coup de la loi, même s’il faut respecter la présomption d’innocence : juridiquement, les précautions prises – l’album sous blister ou le sticker d’avertissement – n’y changent rien », indique-t-il.

Travaillant pour plusieurs autres maisons de bandes dessinées, l’avocat souligne : « Je n’ai que très rarement accepté, quand mes clients ont sollicité mon intervention, des titres avec un contenu qui puisse être trop borderline. »

Or, souligne-t-il, la loi de 94, qui interdit la diffusion d’images où des mineurs sont imaginés ou filmés, est très souvent détournée de son objectif. « Nous étions aux prémices d’internet alors, et le législateur souhaitait avant tout lutter contre la propagation de vidéos pédophiles. La réalité est que cette législation sert plus souvent à des organisations d’extrême droite catholique à attaquer des expositions d’art contemporain qu’à poursuivre des pédophiles. »



Détournement de la législation

Ce fut le cas, voilà quelques années, pour le CAPC de Bordeaux, qui fut cependant innocenté. « L’exposition ne faisait que présenter des enfants nus, mais des ligues de vertus ont cherché à la faire interdire. » L’événement avait été toutefois suffisamment bordé pour ne pas prêter le flanc à la moindre attaque. « Le commissaire de la bridage des mineurs avait d’ailleurs amené son équipe la visiter : le propos de cette exposition ne pouvait absolument pas être soupçonné d’être propédophile. »







Reste un détail que l’œil de l’avocat perçoit : la pétition en ligne évoque en effet une jurisprudence très spécifique. « Elle émane d’un procès où des mangas pornographiques furent condamnés par la Cour de cassation, pour leur ambiguïté réelle – tant sur le public que dans les dessins. »

L’attaque émanait d’extrémistes catholiques, et reposait sur des bases concrètes – manga diffusé sans aucune indication, et des personnages dont l’âge ne permettait pas de s’assurer qu’il s’agissait d’adultes.

Liberté d'expression entravée ? Justifiable...



Reste que, pour l’avocat, Petit Paul « est allé loin. C’était certainement publiable dans les années 70, mais aujourd’hui ni moralement ni juridiquement une bande dessinée de la sorte ne peut sortir sans validation juridique préalable. J’ignore si la BD a été relue par un avocat. » [Ndlr : interrogée précisément sur ce point, d'une relecture par un avocat, la maison Glénat n'a toujours pas apporté de réponse]

Mais alors, la liberté d’expression de l’artiste ? « Elle est entravée, comme pour d’autres sujets – la haine raciale, le négationnisme. Et encore une fois, la jurisprudence évoquée par la pétition est un texte liberticide qui est plus souvent employé contre des œuvres d’art que des pédophiles. Mais il est des sujets où l’entrave est considérée comme justifiable. »

À moins que l’on ne mette des garde-fous suffisamment forts pour que la publication accède à un statut de recherche. Ce fut le cas, indique Me Pierrat, avec une bibliographie qui reprenait toutes les publications interdites en vertu de la loi de 1949 sur les œuvres à destination de la jeunesse.

« Le problème est que son anthologie réutilisait des couvertures ahurissantes. J’ai conseillé à l’éditeur de ne pas commercialiser ce texte, pour les risques qu’il comportait. » L’ouvrage a fini par paraître dans une maison spécialisée dans les ouvrages à destination de publics professionnels de l’édition, « et avec beaucoup de conditions et de notes, pour garantir une approche presque universitaire ».



Contactée, la maison Glénat s'en tient au communiqué diffusé la semaine passée : « Par ailleurs, nous réfutons fermement et catégoriquement les accusations de pédopornographie dont Petit Paul fait l’objet. Aussi obscène et provocatrice qu’on puisse la considérer, cette œuvre de fiction n’a jamais pour vocation de dédramatiser, favoriser ou légitimer l’abus de mineurs de quelque manière que ce soit. Il s’agit d’une caricature dont le dessin, volontairement grotesque et outrancier dans ses proportions, ne laisse planer aucun doute quant à la nature totalement irréaliste du personnage et de son environnement. »