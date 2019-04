Picsou Magazine fait peau neuve : plus de contenu pour plus d'écologie

C'est officiel, le nombre de pages du Picsou Magazine va passer de 148 à 304 pages, dont plus de 240 pages réservées à la BD. Les parties respectivement dédiées à la bande dessinée et au magazine seront reconnaissables par la texture de deux papiers différents.Pour la partie bande dessinée, les lecteurs retrouveront les aventures imaginées par Carl Barks, le dessinateur et le créateur de la famille Duck (Donald, Riri Fifi et Loulou, les Rapetou, Géo Trouvetou…). La partie magazine sera, quant à elle, constituée de l'interview d'une star, d'une rubrique culturelle sur le Japon, d'un focus sur un sportif de haut niveau, ainsi que des actualités autour du cinéma, des jeux vidéos et des séries télévisées.En bonus, les lecteurs recevront un poster, 8 cartes à collectionner et une planche de plus de 150 stickers. Néanmoins, l'augmentation du nombre de pages et la nouvelle formule engendrent, sans grande surprise, une augmentation du prix de vente qui passe de 4,90 € à 5,50 €.Une décision de suppression du gadget pour ajouter de la bande dessinée qui n'est pas sans rappeler celle du concurrent historique de Picsou Magazine, Pif Gadget, qui avait entamé ce virage l'année dernière En 2017, le canard le plus riche du monde avait fêté ses 70 ans . Créé par Carl Barks, il a été repris dans les années 90 par l'illustrateur Don Rosa qui avait décidé d'approfondir la biographie du personnage. Grâce à son travail, intouchée depuis son succès dans les années 80, la série la « Bande à Picsou » a eu droit à un reboot. Elle est diffusée sur France 3 depuis le mois d'octobre 2018 et est arrivée en France sur Disney Channel en décembre de la même année.Aujourd'hui, chaque numéro du Picsou Magazine est diffusé en moyenne à 72.000 exemplaires. Il peut être complété par le Super Picsou Géant et/ou Les Trésors de Picsou. Le premier retrace en BD les aventures de la nouvelle série « La Bande à Picsou » tandis que le second, un hors-série trimestriel, rassemble une sélection thématique des meilleures histoires de la famille Duck.