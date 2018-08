Pirates des Caraïbes : l'enfance de Jack Sparrow en manga

Il s’agit, ni plus ni moins, que de l’adaptation en manga des livres de Rob Kidd, auteur des romans Young Adult autour du pirate. Le premier titre doit sortir en novembre prochain, avec un scénario de Kidd et Kabocha au dessin.

Embarquez dans une aventure remplie de rêves, de désirs et de batailles épiques, entourant la mystérieuse épée de Cortés, une arme mystique censée satisfaire les désirs de quiconque la possède.

À travers les temps, cette puissante épée aurait été à l’origine de nombreux événements de bonne fortune comme d’inimaginables tragédies.

Sans équipage, Jack Sparrow se lance, seul, pour se faire un nom, et s’emparer du sabre de Cortés et de son fourreau.