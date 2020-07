Pour combattre les pirates d'anime, la technique du bernard-l’hermite

photo : Myriams-Fotos CC 0

L’ACE compte une trentaine de membres, réunis autour de la protection de leurs ressources — et pas des moindres : Netflix, Amazon, Disney ou encore HBO ou ViacomCBS. Cette coalition mondiale lutte contre la violation du droit d’auteur, mettant des ressources significatives au service de sa juste cause.Évidemment, l’organisme collabore avec la MPAA (Motion Picture Association of America), association interprofessionnelle des plus importants studios hollywoodiens.Si la plupart des actions restent inconnues du public, certaines éclatent au grand jour, comme l’indique Torrent Freak . Avec une logique de bernard-l’hermite proactif, l’ACE opère en effet par expulsion : identifier les opérateurs de sites pirates, ou d’applications, les contraindre à fermer, et récupérer le nom de domaine. Si le crustacé n’occupe que des carapaces vides, l’ACE vide les carapaces pour empêcher le piratage.Au cours de ces dernières semaines, une dizaine de noms de domaines impliquant des sites autour du monde de l’anime en a été victime. Certains, comme Animemovil et AnimeYT figuraient d’ailleurs dans la liste des plus populaires pour obtenir des animes sous-titrés pour les hispanophones.Les sites tombés sous les coups de pression de l’ACE renvoient désormais vers des pages officielles où les différentes offres légales des opérateurs invitent à sortir sa carte bleue.Au fil du temps, des sociétés comme Toei Animation, FUNimation Entertainment et VIZ Media ont multiplié les attaques contre les pirates d’anime, en les évacuant de leurs propres pages. Toutefois, aucune de ces entreprises n’est officiellement membre de l’ACE.