Prix BD Fnac Belgique 2020 : Jusqu’au dernier de Jérôme Félix et Paul Gastine

L'époque des cow-boys tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront les vaches jusqu'aux abattoirs de Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher ses éperons pour devenir fermier dans le Montana.En route, ils font halte à Sundance. Au petit matin, on retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu'à l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son village. Mais le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de Benett...Durant tout le mois de février 2020, la bande dessinée est mise à l’honneur dans tous les magasins Fnac.Le lauréat bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac et rencontrera le public lors d’une séance de dédicaces organisée prochainement dans un magasin Fnac.Notons que le Tome 2 est paru le 30 octobre dernier.Jusqu’au dernier – 9782818967003 – 17,90 €