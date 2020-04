Quand Ghibli animait un rouleau peint de 800 ans, ancêtre du manga

Chōjū-jinbutsu-giga, traduit par Caricatures de personnages de la faute, est plus souvent présenté comme Chōjū-giga, Caricatures d’animaux. Attribué au moine Toba Sōjō, sans certitude, il appartient en tous cas au temps Kōzan -ji de Kyōto.La technique de l’emaki, encre sur rouleau de papier remonterait au VIe siècle, découlant des échanges culturels avec l’Empire chinois.Les trois animations réalisées par Ghibli étaient diffusées dans le cadre d’un plan de communication pour Plan G, l’opération de Marubeni Power — société travaillant dans l’énergie électrique. Plan G s'inscrivait dans une approche commerciale visant à promouvoir l’énergie verte, et s’intégrait dans la logique des œuvres que le studio d’Hayao Miyazaki véhiculait.Laisser un futur au Japon était tout le propos, et le voyage du lapin, vedette de ce film d’animation, visait à le démontrer.Quant aux rouleaux Chōjū-Jinbutsu-Giga, ils sont considérés comme de véritables trésors nationaux. Les animaux, passablement anthropomorphisés, y vivent des situations classiques des populations humaines, à la manière de fable.On les présente souvent comme les premiers mangas de l’histoire.