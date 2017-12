Quand Mickey se prend pour Corto Maltese : la ballade de la souris salée

Oh, que la chose est plaisante : Mickey, campant le marin gentilhomme de fortune d’Hugo Pratt, l’indicible Corto Maltese... La souris de Walt Disney serait-elle aussi fille de la Niña de Gibraltar et d’un marin de Cornouailles ? Ce qui est certain, c’est que cette adaptation va donner du fil à retordre aux amateurs...







Avec Mickey dans le rôle de Corto – à qui il semble cependant manquer une boucle d’oreille à la gauche... – un Pat Hibulaire peut-être un peu trop ventripotent pour réellement incarner Raspoutine (et rebaptisé Patspoutine) et Minnie en tant que Mindora Gruyerenore – version Disney de Pandora Groovesnore, qui avec son frère Caïn, a été logiquement capturée par Raspoutine. Sauf que l’on n’a pas l’impression qu’il se trouve dans cette version un frère. Dommage, on aurait très bien vu Donald et Daisy pour camper ces deux adolescents.

On attend avec impatience de savoir quel sera le personnage attribuer à Dingo – possiblement celui du Moine ? On ne saurait trouver redouter que cette personnalité essentielle du récit ne soit dévolue à Pluto !

Les éditions Glénat ont tout de même communiqué un pitch pour l’instant :



À bord d’un catamaran faisant face aux vagues du Pacifique, des marins aperçoivent au loin la silhouette d’un naufragé sur un radeau. Cela commence comme le chef-d’œuvre d’Hugo Pratt : La Ballade de la mer salée... et pourtant les personnages sont ceux de Disney ! Paru au printemps 2017 en Italie et réalisé par le grand maître Giorgio Cavazzano, Mickey Maltese est, plus qu’une parodie ou un simple hommage, une véritable relecture de la mythique première aventure de Corto. On y retrouve, outre Mickey dans le rôle-titre, le mystérieux personnage du Moine ainsi que Pat Hibulaire en Raspoutine et Minnie en Bouche Dorée...











Et d'ajouter : « Avec un dos toilé, dans un format et sur un papier identique à celui des créations originales Mickey’s Craziest Adventures et La Jeunesse de Mickey, cet album somptueux est une ode à l’aventure qui ravira autant les aficionados de Corto Maltese que ceux de Mickey ! »

(à paraître 7/01/2018) Bruno Enna, Giorgio Cavazzano, Sandro Zemolin – Mickey Maltese La Ballade de la souris salée – Editions Glénat — 9782344027455 – 17 €