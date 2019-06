Rémunération des dédicaces : 2020, une année de la BD sans auteurs ?

Dédicace de Kamui Fujiwara - Dragon Quest Dédicace de Kamui Fujiwara - Dragon Quest

2020, des bulles et des tables

Les sujets n’ont d’ailleurs pas manqué : depuis la mission confiée à Bruno Racine, sur le statut des artistes auteurs, en passant la réforme de la retraite et le flou de l’actuelle gouvernance sur les caisses Agessa/MDA. Les questions sont techniques, les informations manquent souvent et les incohérences sont multiples. « Chaque fois que l’on a pointé un écueil, un danger dans les réformes sociales, cela n’a pas manqué : nous y sommes allés directement », souligne Benoît Peeters, entre agacement et consternation.C’est avant tout la dichotomie entre droit social, droit fiscal et Code de la propriété intellectuelle qu’il faudrait régler, pour avancer correctement dans les réformes et les modes de rémunération. De même que, souligne Samantha Bailly, règne une certaine confusion en matière de représentativité, notamment du côté des pouvoirs publics.La présence dans la salle de nombreux auteurs de bande dessinée, ainsi que du SNAC BD, aura un temps orienté la conversation et les échanges sur la grande manifestation : 2020 année de la BD en France . Première des recommandations du rapport Lungheretti, commandé par Françoise Nyssen, le projet actuel ne semble pas avoir accordé la place qui conviendrait aux auteurs.« Le SNAC BD fait partie de la gouvernance de l’année de la BD », a dévoilé Marc-Antoine Boidin, vice-président du syndicat. « Nous avons eu une réunion au cours de laquelle Benoit Peeters et moi-même avons signalé qu’en soi, cet événement était une bonne chose, mais que les auteurs ne pouvaient en être oubliés. Le SNAC BD demande la rémunération des auteurs de BD à la présence depuis juin 2017... en vain… »Pourtant, le rapport Lungheretti comprend de nombreuses préconisations centrées sur les auteurs, comme conditionner les aides publiques aux éditeurs à un code des usages auteurs/éditeurs, ou encore conditionner les aides publiques aux festivals à la rémunération des auteurs à la présence.« Il est évident que tout ce qui n’est pas originellement prévu dans le budget de fonctionnement d’un événement sera menacé », affirme calmement Denis Bajram. « Mais de la même manière qu’on prévoit les frais de transport et d’assurance pour déplacer des planches originales dans le cadre d’une exposition, de même l’intervention d’un auteur devrait être financée. » Comprendre : les séances de dédicaces durant des heures, gracieusement, c’est d’un autre temps.Rappelons que le rapport Lungheretti lui-même recommande une rémunération des dédicaces : « La notion de “dédicaces” est très différente selon qu’il s’agit d’auteurs de littérature ou de bande dessinée, la dédicace réalisée par un auteur de BD s’assimile à un travail de création puisqu’il s’agit la plupart du temps d’un dessin personnalisé offert par l’auteur à son lecteur. »Sophie Dieuaide, pour la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, le rappelait : « Au CNL, il y a seulement une partie des préconisations des tarifs de la Charte qui ont été institués, ceux des interventions. Mais la Charte recommande de longue date la rémunération pour les signatures, qui sont très souvent appliquées en littérature jeunesse. »À l’instar de Samantha Bailly, des auteurs aujourd’hui ne se rendent plus que dans les salons ou festivals qui rémunèrent pour des interventions, bien sûr, mais aussi pour la présence. « Et ce n’est pas seulement une question de budget », indique-t-elle. « C’est une question de volonté de ceux et celles qui organisent des manifestations artistiques et littéraires, et du respect qu’ils accordent à ceux et celles à l’origine de tout un secteur. »Et de citer l’exemple de Croq'lecture, salon du livre jeunesse dans le Vexin. C’est un événement régional à petite échelle, et qui a placé les auteurs au cœur de tout. Résultat : « C’est un carton, les établissements scolaires sont très impliqués, les familles également, et l’équipe enseignante parvient à faire lire 2, 3 livres par élèves. Ça, c’est une éducation artistique et culturelle de qualité, grâce à l’engagement des équipes, mais aussi de la façon dont on place l’auteur dans le processus. Avec respect. »Mais l’on en revient rapidement à l’année de la BD. Pour Denis Bajram, « oui, l’auteur, nous dit-on, est mis au centre. Mais de fait, nous sommes à l’origine des œuvres. Cette année 2020 devrait servir de labo expérimental pour la rémunération à la présence ». Et surtout ne pas accepter « l’idée toujours véhiculée que la présence de l’auteur n’ait pas de valeur stricte. D’ailleurs, même en signant et vendant des livres, la majorité du temps, il ne fait que rembourser son avance sur droit. »Autrement dit, pas de rémunération ni de rentrée d’argent immédiates. « Alors que ce projet sur l’année est l’ aboutissement du rapport Lungheretti , qui découle des revendications des auteurs de bande dessinée, en l’état, on va droit dans le mur. »Dans la salle, qui réunissait une quarantaine de personnes, les auteurs sont unanimes : mieux vaut faire moins de festivals dans l’année, en s’épuisant moins, mais en étant rémunéré lorsque c’est le cas, ce qui permet une meilleure visibilité et défense de ses ouvrages durant l’événement. Un temps de qualité pour tout le monde.L’année de la BD, donc, promet de cristalliser de nombreux enjeux. « De toute façon », déclare un auteur de BD dans la salle, « si nous sommes encore les oubliés des événements médiatiques bâtis sur nos livres, eh bien l’année de la BD, ce sera sans nous. » Sans même parler de la plaie que représentent les chasseurs de dédicaces, « qui eux se remboursent leur trajet en revendant les albums signés ».« Je crois que les pouvoirs publics ne se rendent pas compte de la crise sociale en cours », ajoute un auteur dans la salle, également professeur dans une école d’art. « Il faut être très vigilant et écouter les organisations professionnelles. »L’année de la BD doit s’ouvrir avec le traditionnel FIBD, festival d’Angoulême consacré au 9e Art. « Ce sera une sacrée pagaille, et une belle angoisse, si l’on se met en grève », remarque avec malice Denis Bajram.photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0