Riad Sattouf parrain de la Semaine de la langue française et de la Francophonie

Organisée autour du 20 mars, date de la Journée internationale de la Francophonie, l’édition 2019 de la Semaine se tiendra du 16 au 24 mars.L’auteur de bande dessinée Riad Sattouf a accepté d’être le parrain de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2019. Plume et crayon de L’Arabe du futur et des Cahiers d’Esther, il se fera le porte-parole de cette édition consacrée aux métamorphoses de l’écriture.À la découverte des métamorphoses de l’écriture. Le thème de cette édition mettra notamment au cœur de la manifestation : · les nombreuses formes de l’écrit : des calligrammes aux émoticônes ; · l’utilisation de l’écriture dans les différents domaines de la société : de la publicité au multimédia ; · les processus d’écriture, d’expression graphique et de mise en page des textes.La Semaine 2019 invitera le grand public et tous les acteurs de l’événement à fêter toute la richesse de la langue française à travers des ateliers, animations ludiques, conférences, spectacles, dictées… Plus de 1 500 rendez-vous sont ainsi prévus partout en France et dans le monde.