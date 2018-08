Robert Kirkman adaptera les comics Eclipse sous la bannière Skybound

La série Eclipse, qui entame son troisième arc, a débuté en septembre 2016. Zack Kaplan revient sur ce projet pour Deadline : « Eclipse est une histoire qui mélange les genres post-apocalyptique et dystopique dans un grand drame sur le monde, qui explore la condition humaine en se demandant si notre soleil qui donne la vie s’est retourné contre nous.»Il ajoute : « C’est ma première série de comics, c’est un projet passion, et je suis très reconnaissant à Matt Hawkins et Marc Silvestri de Top Cow d’avoir cru en ce super comics dès le début, et je suis ravi de la voir développée par la meilleure société pour marier les bandes dessinées et la télévision, Skybound Entertainment de Robert Kirkman. »