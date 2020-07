Roger et ses humains : Cyprien passe des bulles à la web-série

40 épisodes de 2 minutes, un projet 100 % numérique assurent les éditions Dupuis : voici comment l’on va chercher la génération Y, et les ados et les jeunes adultes sur leur terrain web de chasse. Cyprien, qui compte presque 14 millions d’abonnés à sa chaîne, manie humour et blagues de geek à l’envi, et débutera une nouvelle carrière ce 22 juillet.« J’ai toujours été fasciné par les robots depuis Johnny 5 dans le film Short circuit. La thématique de l’intelligence artificielle, le fait que des systèmes peuvent apprendre seuls, m’a toujours fasciné. Spontanément, quand j’ai pensé à faire vivre des aventures à un robot, j’ai directement imaginé l’intégrer dans un couple ordinaire avec ses problématiques du quotidien. C’est tout de suite devenu une série comique, car je voulais jouer avec ce décalage », raconte Cyprien.Collaboration avec Dupuis Edition & Audiovisuel, il adapte donc la BD grâce au réalisateur Alexandre Coste. « En ayant produit 40 épisodes en 6 mois, on se rapproche presque de la manière de fabriquer des quotidiennes d’humour TV. On a essayé de transposer cette agilité en animation », assure ce dernier.Satire de la vie quotidienne des trentenaires, Roger le robot porte un regard amusé et candide sur l’agitation humaine qui règne autour de lui. La transition en web-série semblait une continuité logique. Les deux premiers volumes se sont écoulés à plus de 230.000 exemplaires (chiffres Edistat) — sorties respectives en novembre 2015 et octobre 2018.La diffusion, comme il se doit, s’effectuera via YouTube, alors que trois épisodes pilotes ont déjà été diffusés, cumulant plus de 6 millions de vues, sur la chaîne de Cyprien, après 3 semaines de mise en ligne.Dupuis Edition & Audiovisuel fait pour la première fois le pari de lancer un projet au ton novateur 100% digital, avec une diffusion directement sur Youtube, sans la participation d’un diffuseur traditionnel. La structure a reçu le support du Parc Spirou et de Mediatoon Distribution qui va monétiser directement la série via une chaine Youtube dédiée.