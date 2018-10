Roi des vignettes sportives, l'éditeur italien Panini serait en vente

Selon des informations de la presse italienne, l’éditeur Panini serait à vendre : célèbre pour ses stickers de footballeurs ou d’athlètes, et décliné avec tout ce qui peut induire une collection, la maison contrôlée par Aldo Hugo Sallustro chercherait repreneur.





Il Sole 24 ore, quotidien italien, vient de lâcher une bombe, avec les réserves nécessaires. Pour l’heure, on n’évoque que des rumeurs, mais des fonds d’investissements et autres capitaux risque seraient intéressés, ainsi que des multinationales américaines.

L’une des hypothèses qui semblent le plus en vogue serait que le groupe new-yorkais The Topps Company, qui a fait recette dans l’industrie du tabac et s’est développé avec des albums type Panini, notamment avec le baseball, poursuive sa croissance.

L’entreprise possède notamment plusieurs droits sur des sports qui vont jusqu’en Europe.

Pour s’offrir Panini, il faudrait compter un gros milliard d’euros, estiment les marchés financiers. Sauf qu’au cours des dix dernières années, les actionnaires ont, à plusieurs reprises, examiné des possibilités de vente, sans jamais qu’aucune ne se concrétise.



Panini opère aujourd’hui dans 125 pays, avec un chiffre d’affaires qui profite largement des grands événements sportifs — Coupe du Monde ou encore championnats européens. Une tendance cyclique dont attestent les 500 millions € de chiffre d’affaires, durant une année sans, contre 600 millions € voire 700 ou 800 millions € les années de Coupe du Monde.

Et à cette occasion, la marge brute dépasse les 200 millions €, contre 40 à 50 millions durant les années sans compétitions internationales.

Notons également que Panini est aussi éditeur de fumetti, la bande dessinée en Italie, et autres comics...