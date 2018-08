Ruby Rose sera le nouveau visage de Batwoman pour la série CW

(photo Ruby Rose : Eva Rinaldi, CC, BY SA 2.0)

Depuis 2005, sous les coups de crayon de Grant Morrison, Batwoman s’assume en tant que lesbienne. Profitant de l’arrivée de l’extension de l’Arrowverse, la chaîne américaine CW annonçait l’arrivée de Gotham City et de Batwoman dans le prochain cross-over des adaptations DC. La ville de l’homme chauve-souris passerait ainsi de la Fox, où Gotham prendra bientôt fin, à CW.Et après avoir incarné Stella Carlin dans Orange is the New Black, Ruby Rose sort de prison pour combattre le crime en enfilant costume de Batwoman pour la série. L’actrice américaine, ouvertement gay, se révèle être le casting parfait pour la première super-lesbienne du petit écran. Elle a dévoilé elle-même sa participation à la série sur les réseaux sociaux avec un post plein d'émotion.



Après une première apparition dans le prochain gros cross-over annuel des séries DC Comics de la chaîne CW au mois de décembre aux côtés de Arrow, The Flash et Supergirl, Batwoman débutera ses aventures en solo dans sa propre série courant 2019, rapporte Variety.

La scénariste des séries Vampire Diaries et Smallville, Caroline Dries, travaille sur l’adaptation du comics au côté de Greg Berlanti, qui scénarise déjà les séries DC de la chaîne, Sarah Schechter ou encore Geoff Johns, qui avait scénarisé Wonder Woman ou le très attendu Aquaman.

DC présente Batwoman comme une passionnée de justice sociale n’ayant pas sa langue dans sa poche. « Kate Kane sillonne les rues de Gotham en tant que Batwoman, lesbienne et combattante de rue hautement entraînée, prête à mettre un terme à la résurgence criminelle de la ville. Mais ne faites pas d’elle une héroïne trop rapidement. Dans une ville qui cherche désespérément à être sauvée, Kate doit venir à bout de ses propres démons avant de répondre à Gotham et de devenir un véritable symbole d’espoir. »