Sean Murphy de retour avec Batman: Curse of the White Knight en 2019

L'auteur de Punk Rock Jesus, Sean Murphy, poursuivra sa saga The White Knight en 2019, a annoncé DC Comics, avec Batman: Curse of the White Knight. Publiée en 2013, la série originale avait revisité le personnage du Joker d'une manière inattendue, et placé le Chevalier noir dans une situation peu confortable...

Dans cette suite de The White Knight, le Joker recrute un acolyte tout aussi tordu et retors pour l'aider à exposer les contradictions et zones d'ombre de Batman à tout Gotham City. Et cet acolyte n'est pas n'importe qui, comme l'auront reconnu les fans : Azrael est de retour !

Créé par Dennis O’Neil et Joe Quesada en 1992, Azrael est tantôt présenté comme un ennemi, tantôt comme un allié de Batman. Résolument instable, le personnage est apparu dans un certain nombre de séries, notamment dans la saga Knightfall, dans les années 1990.

Ce qui tombe particulièrement bien pour les amateurs français de Batman, c’est qu’Urban Comics compte publier la saga The White Knight le 26 octobre 2018, dans la collection DC Black Label. Deux versions seront disponibles, en couleurs ou noir et blanc.





Le résumé de l’éditeur pour The White Knight :

Le Joker, ce maniaque, ce tueur, celui que l’on surnomme le Clown Prince du Crime... si Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? C’est ce qui arrive après qu’un traitement inédit a guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier : un nouveau candidat à la mairie de Gotham !

Sean Murphy, Matt Hollingsworth - Batman White Knight - Urban Comics - 9791026814368 - 22,5 €via Paste Magazine