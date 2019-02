Sécurité, financement : le Festival BD de Solliès-Ville annulé pour 2019

crédit festival BD de Solliès-Ville

Des conditions drastiques de sécurité

Monté en 1989, c’est dans un village de la côte varoise, Solliès-Ville, que l’événement prend place. Au plus fort de sa fréquentation, il revendiquait quelque 25.000 visiteurs, accueillis durant trois journées. Et une cinquantaine d’auteurs réunis autour de dédicaces, expositions, tables rondes et autres. Le tout, entièrement gratuit.Tout semble idéal, mais les organisateurs s’agacent de ce qu’on leur impose un plan de circulation trop contraignant, affirme le président de l’association, Pascal Orsini. Les consignes instaurées par l’adjoint à la sécurité « avec l’appui des gendarmes et de la préfecture nous paraissent aberrantes », indique-t-il. Les visiteurs déserteraient d’ailleurs, parce qu’ils ne peuvent plus se garer.Mais pour les habitants, c’est l’enfer : un détour obligatoire de près de 25 minutes pour accéder à leur domicile. Pascal Orsini pose d’ailleurs les chiffres : la fréquentation a chuté à 10.000 visiteurs, alors que les contraintes ne cessent d’augmenter.Si la mairie a toujours soutenu la manifestation, les tracasseries administratives commencent à dépasser les limites, déplore le président d’ALiEn : « L’an passé, j’ai dû remplir un dossier sécurité pour la préfecture : il y avait une partie pour l’association, une autre pour la mairie. Une semaine avant le festival [...] j’ai découvert qu’en cas de problème de sécurité, j’étais le seul responsable. Alors que je ne décide de rien, c’est quand même un peu dur ! »Sécurité et financements, d’ailleurs, vont de pair. Avec un coût de 100.000 €, et peu de retombées directes pour le village – à l’exception des commerces de bouche : auteurs et libraires sont logés dans une autre commune – l’investissement décroît.En 2015, des difficultés financières, et les attentats récents avaient imposé des conditions de sécurité coûteuses. Et limitant le déploiement de la manifestation : la remise des prix ne pouvait plus se dérouler sur l’esplanade du château.La perspective, malgré l’amertume de cette année blanche, est de parvenir à remonter l’événement l’an prochain. L’événement se déroulait d'ordinaire à la fin du mois d’août.De son côté, l’association souhaite malgré tout poursuivre ses activités, comme les ateliers d’écritures, organisés avec des scolaires et des auteurs. Certains accepteront certainement de venir, pour le stage BD – et il sera possible d’organiser des expositions.via Var matin